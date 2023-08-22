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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تحطيم مسيرتين أوكرانيتين في البحر الأسود

درون
درون

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرتين دون طيار أوكرانيتين حاولتا مهاجمة روسيا، قد تم تدميرهما بواسطة أنظمة حربية إلكترونية روسية، تمكنت من تحطيمهما في البحر الأسود شمال غرب شبه جزيرة القرم في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأُحبطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات ثابتة الجناحين بدون طيار. 

واكتشفت مرافق الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في وقالت الوزارة إن 'الواجب وقمعه بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية'.

ونتيجة لذلك، فقدت الطائرات بدون طيار السيطرة وتحطمت فوق مياه البحر الأسود على بعد 40 كيلومترا شمال غرب شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين ثابتتي الجناح فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

الدفاع الروسي الدفاع الجوي الحرب الإلكترونية الطائرات بدون طيار أنظمة الحرب الإلكترونية هجوم ارهابي بيلغورود

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