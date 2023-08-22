عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف موسكو وبريانسك

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لمحاولة من قبل القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة فجر اليوم الثلاثاء على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية - أنه :"تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك، فيما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو".

من جانبه، أكد عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين بالقرب من كراسنوجورسك وتشاستسوف في مقاطعة موسكو.

وكتب سوبيانين على قناته في "تلجرام": "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين، إحداهما في منطقة كراسنوجورسك والأخرى في منطقة تشاتسوف، وخدمات الطوارئ تعمل في مكان الأحداث".

من جهتها، أفادت خدمات الطوارئ الروسية، بتحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، جراء الهجوم.

وقال متحدث باسم الوزارة: "في كراسنوجورسك، تم تسجيل أضرار بالزجاج في عدة طوابق في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق، كما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

صدمة اتحاد جدة وتحدي مانشستر سيتي.. مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023| جدول المباريات

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

لا تقلل ضرر التدخين.. أكبر "كذبة" في تاريخ صناعة السجائر

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 والقنوات الناقلة

أخبار التعليم| متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023.. والأماكن الشاغرة لطلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي.. ماذا حدث في مقابلة لندن؟

أخبار العالم| إغلاق مطارات موسكو.. ترامب ينوي تسليم نفسه.. سيول تحذر: كوريا الشمالية تهدد بحرب نووية

تسبب لك ضررا بالغا.. خبراء يحذرون مستخدمي هواتف آيفون من هذه العادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ