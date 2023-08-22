36 ألف دولار| محاكمة المتهمين بالنصب على صبرى عبد المنعم.. بعد قليل

تنظر المحكمة المختصة بالقاهرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم، في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات.

كنت الأجهزة الأمنية ألقت القبض المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم، وتمت مباشرة التحقيقات معهم في القضية أمام جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبد المنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه “نيفين. ع”، و"عبد المنعم. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.