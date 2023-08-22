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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تنحي والده.. البرلمان الكمبودي يصادق على تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء

البرلمان الكمبودي
البرلمان الكمبودي يصادق على تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوز

صادقت الجمعية الوطنية الكمبودية اليوم، على تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء لولاية مدتها خمس سنوات بعد اكتساح حزب الشعب الكمبودي الحاكم نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 23 يوليو، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الكمبودي.

وصوت نحو 123 مشرعا حاضرا بالإجماع لصالح تعيين هون مانيه رئيسا جديدا للوزراء. كما وافقت الجمعية الوطنية على أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها هون مانيه للولاية الممتدة من 2023 إلى 2028.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر ملك كمبوديا، نورودوم سيهاموني، مرسوما ملكيا يقضي بتعيين الدكتور هون مانيت رئيسا جديدا للوزراء خلفا لوالده هون سين،  البالغ من العمر 71 عاما، والذي تنحى بعد نحو أربعة عقود من توليه المنصب في البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا بنوم بنه بوست" الكمبودية، أن المرسوم جاء عقب قرار هون سين رئيس حزب الشعب الكمبودي وأحد أطول الزعماء حكما في العالم بالتنحي وتسليم السلطة لنجله البكر، وذلك بعد أيام من تحقيقه فوزا ساحقا حصل خلاله على 120 مقعدا من مقاعد الجمعية الوطنية " البرلمان" البالغ عددها 125، في الانتخابات العامة التي جرت في 23 يوليو الماضي.
 

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