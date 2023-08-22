بالقانون.. غرامة 200 جنيه لمن يسمي أبناءه بهذه الأسماء| تفاصيل

تسمية الأبناء.. من الحقوق التي يمتلكها الان تجاه أبويه، كونه الشيء الوحيد الذي سينادي به طيلة حياته ، لذا تضمن قانون الأحوال المدنية على عدة ضوابط التي يجب مراعاتها عند اختيار أسماء الأبناء ،فضلاً عن وجوب مراعاة الأسماء المحرمة وفقًا للأديان السماوية، وتوقيع غرامة 200 جنيه للمخالفين.

في هذا الصدد ، نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .

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عقوبة المخالفين

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 21 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.