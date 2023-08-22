مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، على ارتفاع، وذلك بحسب تقرير ختام التعاملات.

و تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 36.97 نقطة أو 0.1 % عند 34463.69 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 30.06 نقطة مايعادل 0.7 % عند 4399.77 نقطة، فيما وارتفع مؤشر ناسداك المركب الثقيل الخاص بشركات التقنية 206.01 نقطة مايعادل 1.6 % عند 12497.59 نقطة.

وبحسب التقرير فقد سجلت قيمة الدولار الأمريكي ارتفع مقابل سلة من العملات، محلقًا بالقرب من أعلى مستوى في شهرين.

كما ارتفع الذهب لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر ، متأثرًا بأعلى عوائد لسندات الخزانة منذ عام 2007، كما ارتفعت العقود الآجلة بشكل متواضع إلى 1923 دولارًا للأوقية في بورصة نيويورك.