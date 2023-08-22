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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه أوغندا بربع نهائي أمم أفريقيا لسيدات الطائرة

صدى البلد

يلتقي المنتخب الوطني الأول لسيدات الكرة الطائرة بقيادة مديره الفني عماد نوار، مع نظيره الأوغندي، في إطار مباريات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 21، المقامة بالكاميرون خلال الفترة من 14 وحتى 25 أغسطس الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الثانية ظهر الثلاثاء بتوقيت القاهرة على صالة بابوسي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وصعد منتخبنا الوطني لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى عقب فوزه في كل المباريات على حساب كلًا من: "الجزائر - مالي - الكاميرون - نيجيريا - بوروندي"، فيما احتل المنتخب الأوغندي المركز الرابع بالمجموعة الثانية.

وتضم قائمة سيدات الفراعنة في البطولة 14 لاعبة وهن: "ندى معوض - سارة أمين - مريم متولي - داليا المرشدي - دعاء الغباشي - آية خالد - زينة العلمي - دانا شوقي - دعاء محمد - ندى وليد - أيسل نديم - مي غزال - مايا ممدوح - سابين حسن عابد".

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

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