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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«التنسيقية» تطلق برنامجاً تدريبيا لأعضائها من الأحزاب السياسية

صدى البلد

أطلق نادى المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برناما  تدريبا  مكثفا لشباب الأحزاب السياسية من أعضاء التنسيقية، بهدف خلق كوادر سياسية شابة من خلال رفع مهاراتهم السياسية والمعرفية.

 

يأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي للعام الثاني علي التوالي لرفع كفاءة أعضاء التنسيقية، وتم تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن الدستور المصري، الموازنة العامة للدولة، المحليات، التواصل الجماهيري، أهمية الوعي بالمشاركة الانتخابية.

 

وقام بالتدريب من أعضاء نادى المدربين بالتنسيقية؛ النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، النائب محمود القط، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب.

نادى المدربين شباب الأحزاب السياسية محمد السباعي مجلس النواب أكمل نجاتي الأحزاب السياسية

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