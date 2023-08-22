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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلن انتقال ثنائي الزمالك لسموحة.. تفاصيل

فرج عامر
فرج عامر

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، توصله لاتفاق نهائي مع إدارة نادي الزمالك من أجل استعارة ثنائي الأبيض محمود شبانة وحمدي علاء.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "توصلنا لاتفاق نهائي لاستعارة ثنائي الزمالك محمود شبانة وحمدي علاء للانضمام إلى سموحة".

وأضاف: "الشيكات جاهزة وتوصلنا لاتفاق نهائي مع الزمالك بالفعل لضم الثنائي".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي الزمالك محمود شبانة حمدي علاء الزمالك

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