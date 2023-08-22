وحدة السكان الفرعية ببئر العبد تشارك في حملة تطعيم الأطفال

شاركت وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ،فى الحملة المحدودة لوزارة الصحة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة من ٢٠ الى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ م.

وذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

حيث تم التعاون مع الحملة وتسهيل أعمال الحملة، للوصول إلى كافة المناطق لتطعيم الأطفال، بجانب تدعيم الحملة بعناصر المساعدة المطلوبة.

وقالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه سيتم تطعيم الأطفال المصريين والغير مصريين من سن يوم وحتى 10 سنوات ضد مرض شلل الأطفال من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، للحفاظ على مصر خالية من المرض واحتواء اي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

أشارت عبدالرؤف إلى أن التطعيم مجاني ودون اي مقابل وليس له اثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، لافتة إلى أن الحملة تستهدف الوصول لكل طفل علي أرض شمال سيناء.

عمل قومي

وقالت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، ان حملة التطعيم ضد شلل الاطفال عمل قومى ، ياتى فى اطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها .

واكدت وفاء زايد مدير الوحدة الفرعية للسكان بمركز بئر العبد ان جميع اعضاء وحدة السكان بالمدينة شاركوا فى تسهيل عمل حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال ..حيث شارك في الحملة كلا من تمام محمود ، اسامة زكريا ، مصطفى عبداللطيف ، امل فرج تحت اشراف اللواء محمد بهجت رئيس مجلس ومدينة بئر العبد .