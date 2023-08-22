اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تنظم جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "أفريقيا في القلب..من أجل المناخ" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، وذلك بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، مقرر عام الملتقى والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى نخبة من علماء وأساتذة وطلاب جامعة الأزهر.

ويناقش الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر، والذي تنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحا، خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.

كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم: وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الطيران المدني، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.