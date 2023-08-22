عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر

صدى البلد

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تنظم جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "أفريقيا في القلب..من أجل المناخ" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"، وذلك بحضور أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، مقرر عام الملتقى والمشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى نخبة من علماء وأساتذة وطلاب جامعة الأزهر.

ويناقش الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر، والذي تنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحا، خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.

كما يُعقد على هامش الملتقى مجموعة من ورش العمل المتخصصة والتي تشارك فيها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة وتضم: وزارة التضامن، وزارة البيئة، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة،  وزارة الطيران المدني، جامعة الدول العربية، مركز التميز العلمي بالإنتاج الحربي، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الأرصاد الجوية، جهاز تنمية المشروعات، بما يحقق التعاون والتكامل بين الجميع من أجل مواجهة التحديات المناخية التي يعاني منها العالم خاصة الدول النامية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 كيلو دخلت البلد.. زيرو جمارك تهوي بأسعار الذهب بعد موجة ارتفاعات

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

23 ألف برميل يومياً.. كشف بترولى جديد في خليج السويس

سيعاني بسببه.. نجم الأهلي السابق يكشف ضحية إمام عاشور في القلعة الحمراء

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب الشعب العلمية

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

وزير الري: نسعى لإقامة شراكة علمية طويلة الأمد مع الجانب الهولندى

ضياء رشوان: تنويع دوائر علاقات مصر الدولية يؤمن مصالحها الإستراتيجية

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

حالة مرضية الأخري وقتية.. أمجد الحداد يوضح الفارق بين الزهايمر وضبابية الدماغ

ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا.. الأصفر يتغلب على قوة السندات| تفاصيل

الوزراء: انخفاض العجز التجاري غير البترولي 10.7%.. والصين أهم شركاء مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مافن الشوفان والموز بالنوتيلا

فوائد الإفطار على الفول المدمس

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ