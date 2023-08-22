جامعة الأقصر تمثل مصر في البطولة العربية الإفريقية للبرمجة.. تفاصيل

تحدث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر عن تفاصيل مشاركة الجامعة في البطولة العربية الأفريقية للبرمجة، قائلًا إن المسابقة تُعقد في الأكاديمية البحرية وتُعد من أهم المسابقات على مستوى العالم.



وأضاف “حسين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات لدور الأول والثاني تتم في الأكاديمية البحرية، حيث يتم دعوة كافة الجامعات قبلها بـ 6 أشهر، متابعًا أنه تم الاشتراك بـ 15 فريقا من جامعة الأقصر.



وأوضح رئيس جامعة الأقصر أن مصر مليئة بالمواهب التي تستحق تقديرها وإعطائها الفرصة، لافتًا إلى أنه يتم العمل في المسابقة على الحل المشاكل البرمجية في زمن قياسي.