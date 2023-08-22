صدمة لترامب.. معظم الأمريكيين لا يرونه مؤهلًا لدخول البيت الأبيض

أشار استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية مؤخرًا، إلى رفض أكثر الأمريكيين وصول ترامب مجددًا إلى البيت الأبيض، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال 68% من جميع الأمريكيين و58% من الجمهوريين إن الشخص المدان بارتكاب جناية لا ينبغي أن يظل مؤهلا للترشح لمنصب الرئيس.

وتوقع مراقبون، أن يتحدث منافسو ترامب من الحزب الجمهوري – هناك ثمانية تأهلوا لمرحلة المناظرة يوم الأربعاء – هذا الاستطلاع عندما يتنافسون بدون ترامب على قناة فوكس نيوز.

وتقول أغلبية كبيرة من الأمريكيين إنهم لا يريدون ظهور مدان على بطاقة الاقتراع، لكن سيطرة ترامب على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لا تزال تكتسب المزيد من القوة.

وتتعرض حظوظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السياسية، لضربات قوية في ضوء مشاكله القانونية، خاصة عندما يسلم نفسه للسلطات في أتلانتا هذا الأسبوع ما سيجعله يغيب عن المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في ميلووكي.