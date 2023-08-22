الزراعة× المحافظات |جهود مكثفة لمتابعة تداول الأسمدة ووصول الدعم للمزارعين

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٧ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢١ اغسطس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن و 670 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانيةغير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم الانتهاء من تحصين 20 الف و 955 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وإطلاق قافلة علاجية مجانية بمركز العياط، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بالقاهرة، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوه تنشيطية حول مكافحة القوارض والأهمية الاقتصادية لمكافحة القوارض فى مركز القناطر الخيرية، كما تم المرور على حقول الذرة الشامية بالمحافظة، وحقول الترشيد ومتابعة الزراعات.



وتفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية مراكز (بركة السبع ـ تلا ـ السادات) وزيارة (15) منزل للوقايه من القوارض، وعقد (7) ندوات حقلية وعدد (2) قروية و(2)لقاء حقلى وعقد ندوة تدريبية بحضور عدد (82) من المهندسين والفنيين والمزارعين والسيدات القرويات ومتدريبين على مكافحة القوارض، كما تم ازالة عدد (25) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بناحيه الخوالد وتم تقديم الخدمات البيطرية المتكاملة لعدد ٣٢٥ رأس ماشية.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية متابعة منظومة احكام تداول الاسمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات لاستعراض جميع المستجدات المتعلقة بمختلف أنشطة القطاع الزراعي، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى قافله علاجيه مجانيه بقريه اولاد صبور التابعه لاداره المطريه، لخدمة اهالى المنطقة.

كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات على اسواق اللحوم والاسماك، حيث تم ضبط (117 كجم ) لحوم و دواجن غير صالحة للاستخدام الادمى، كما تم اطلاق قافلة بيطرية مجانية، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الارشادية والندوات لتوعية المربين، بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية، ومشروع البتلو، فضلا عن تحصين الماشية.



فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية ندوة ارشادية بالمحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالى بمركز بحوث البساتين بالصبحية حول: الممارسات الجيدة لزراعة وإنتاج الشمر الحلو.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، حملات على محلات بيع المبيدات، للتأكد من سلامة المنتجات والمعروضات والتراخيص، كما شنت مديرية الطب البيطرى حملة مكبرة على محلات الجزارة وتمكنت من ضبط إجمالي 23 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



بينما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد مدير فرع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد لبحث سبل التعاون المشترك، كما واصلت ايضا متابعة بداية موسم حصاد الأرز، وتم متابعة الزراعات بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، فضلا عن متابعة أعمال المكافحة، وتوزيع الأسمدة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية بنواحي المحافظة، لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية وارتفاع الحرارة.

وتفقد مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، الصوب الزراعية بالمنطقة الصناعية بالطور لمتابعة الزراعات، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية بنويبع والمرور على اشجار النخيل، وعقد لقاء مع بعض المزارعين للتعرف على اهم المشكلات التى تواجههم، كما طلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، قافلة بيطرية مجانيه، بالتعاون مع جامعة العريش، تم خلالها تقديم الخدمات البيطريه المتنوعه للمربين، كما شنت حملات على الاسواق ومحلات الجزارة، حبث تم ضبط اكثر من 16 كجم من من اللحوم والدواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الاآدمى.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف حملات على اسواق اللحوم، حيث تم تحرير 8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، كذلك قامت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط بالمرور على زراعات السمسم بناحية دشلوط مركز ديروط، فضلا عن حقول الذره، والتنبيه علي المزارعين باتباع التوصيات الفنية الواردة من الوزارة واللازمة للحصول على اعلى انتاجية للمحصول، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، حملات على اسوق المبيدات والمخصبات، كما تم تفقد الزراعات الصيفية خاصة الذرة الشامية والذرة الرفيعة، كذلك تم المرور علي عدد من الجمعيات لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة.

واعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الاقصر، الانتهاء من تحصين 34 الف راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة مدن المحافظة وقرى المحافظة، كما تفقد مسيولو مديريتي الزراعة والطب البيطري بأسوان، مشروع مزرعة الوادي للدواجن بتوشكى للتنسيق مع مسئولي المشروع لدعم المحافظة بالدواجن والبيض وتوفير هذه السلع الحيوية للمواطنين بأسعار مخفضة والعمل علي تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولي المشروع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة