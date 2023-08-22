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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

جيش الاحتلال يعلن
جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

 

أعلن جيش الاحتلال اعتقال شابين بتهمة تنفيذهما عملية إطلاق النار التي نفذت، أمس الإثنين، قرب مستوطنة "كريات أربع"، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة.

وكشف النقاب صباح اليوم في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الاحتلال انه في اعقاب معلومات استخباراتية ونشاط ميداني قاده كل من الشاباك والجيش في مدينة الخليل تم اعتقال شابين من نفس العائلة من قبل عناصر وحدات اليمام بمزاعم تنفيذهما عملية الخليل يوم امس والتي قتلت فيها مستوطنة واصيب فيها مستوطن اخر بجروح خطيرة ..

وادعى البيان ان الشابين ربطا نفسيهما من خلال تحقيق اولي بتنفيذ العملية وانه تم العثور على السلاح المستخدم في العملية بعد اعتقالهما وتم تحويلهما للتحقيق لدى الشاباك.

وفتحت زوارق الاحتلال نيران اسلحتها الرشاشة، صباح اليوم الثلاثاء، صوب مراكب الصيادين ببحر غزة.

وقالت لجان الصيادين ان اطلاق النار ادى لفقدان شباك لـ5 مراكب وضرر جزئي لأحد المحركات.

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