أحمد حسن يحيى ذكرى والدته بكلمات مؤثرة

أحيا كابت منتخبمصر السبق أحمد حسن ذكرى وفاة والدته ، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .





ونشر احمد حسن صورة والدته وعلق علي الصورة قائلا :"اليوم الذكرى الثانية لرحيل أمي الحبيبية الغالية فاللهم ارحمها بقدرما أكرمتني وغمرتني بحبها وبركة دعائها واجعلها من أهل الفردوس الاعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين واغفر برحمتك ياربلكل أمواتنا وجميع أمهات المسلمين يارب العالمين".





وعلى المستوي الرياضي ينتظر عشاق النادي الأهلي في كل مكان، قرعة كأس العالم للأندية والتي تضع الأهلي لأول مرة في مواجهات تاريخيةمع فرق قارية بمستويات عالمية بعد الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية في الفترة الأخيرة.



الأهلي.. طموح يتجدد وسط الكبار

ويدخل الأهلي هذه البطولة للمرة الرابعة على التوالي بعدما حصل خلال الثلاث نسخ الأخيرة على برونزيتين وعلى المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالمغرب.

ويطمح الأهلي في الوصول للنهائي العالمي للمرة الأولى في تاريخه، بينما ما ينتظره من المصاعب هذه المرة أكثر منالمرات السابقة.