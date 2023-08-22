أول تعليق من الصين على إعلان اليابان بشأن تصريف المياه المشعة من فوكوشيما

اتهمت الصين، اليوم الثلاثاء، اليابان بالتخطيط "للتخلص بشكل تعسفي من المياه الملوثة نوويا"، وذلك بعد أن أعلنت طوكيو أنها ستبدأ في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة إلى المحيط الهادئ هذا الأسبوع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن "المحيط ملكية مشتركة للبشرية جمعاء، وليس مكانا تتخلص فيه اليابان بشكل تعسفي من المياه الملوثة نوويا".

وأضاف أن بكين ستتخذ "الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الأغذية والصحة العامة".

وأعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في تصريف أكثر من مليون طن متري من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة في 24 أغسطس.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن القرار يأتي بعد أن أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافقة النهائية على التفريغ الشهر الماضي، قائلة: إن خطة الإطلاق اليابانية تفي بالمعايير الدولية.

وتحظر الصين واردات المأكولات البحرية من 10 محافظات في اليابان، بما في ذلك فوكوشيما والعاصمة طوكيو.

واحتج الناشطون الكوريون الجنوبيون أيضا على الخطة، على الرغم من أن سيول خلصت من دراستها الخاصة إلى أن إطلاق المياه يتوافق مع المعايير الدولية وقالت إنها تحترم تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال كيشيدا يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن "الفهم الدقيق" للمسألة ينتشر في المجتمع الدولي.

وتم استخدام المياه لتبريد قضبان الوقود في فوكوشيما دايتشي بعد ذوبانها في حادث ناجم عن تسونامي ضخم ضرب الساحل الشرقي لليابان في عام 2011.

وقال مسئول ياباني إن نتائج الاختبار الأول لمياه البحر بعد التصريف قد تكون متاحة في بداية سبتمبر.

وستقوم اليابان أيضا باختبار الأسماك في المياه القريبة من المصنع، وستتيح نتائج الاختبار على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة.