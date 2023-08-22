أسامة سعد الدين: الرقم القومي أول الطرق لتسهيل تصدير العقارات

كشف أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، عن إجراءات تصدير العقارات.

وأضاف أسامة سعد الدين، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مفهوم الصندوق العقاري يعني اجتماع مجموعات من المستثمرين من أجل الاستثمار في العقارات، بمختلف أنواعها.

وفيما يخص البورصة العقارية، نوه بأنه مشروع عقاري جديد، يتطلب مجموعة من الإجراءات، من أجل طرح العقارات الإدارية والتجارية، مؤكدا على أن الفكرة مازالت قيد الدراسة.

وأوضح أن الرقم القومي للعقار، أول الطرق لتسهيل تصدير العقارات، حيث نعمل على تحويل المستندات الورقية إلى إلكترونية.