صلاح زيدان: علاج البروستاتا بالرزيوم يتم خلال 10 دقائق بالبنج الموضعي| فيديو

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات جامعة الأزهر، أن أغلب المصابين بتضخم البروستاتا من كبار السن، مشيرا إلى أن كبار السن دائماً يعانون من بعض المشاكل المرضية مثل “القلب والسكر، ومشاكل الأعصاب”.

العلاج بالرزيوم خلق طفرة في علاج البروستاتا

وقال “زيدان”، خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، إن العلاج بالرزيوم خلق طفرة في علاج البروستاتا، خاصة لكبار السن الذين لا يمكنهم إجراء عمليات جراحية.

طرق علاج البروستاتا بدون جراحة

وأضاف رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب بنات الأزهر، أنه أصبح هناك عدة طرق لعلاج البروستاتا بدون جراحة أو منظار مثل “الرزيوم”، مؤكداً أن العلاج بالرزيوم يتم في خلال فترة 10 دقائق بالبنج الموضعي.