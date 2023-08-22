رسميا.. بترول أسيوط يضم الشيشتاوي لمدة 3 مواسم

أعلن نادي بترول أسيوط عن التعاقد مع إبراهيم الشيشتاوى مهاجم فريق دمياط لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري المحترفين.

ووقع الشيشتاوى على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات بعد دفع المقابل المادي ، حيث طلب أحمد عبدالمقصود المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دورى المحترفين.

وقد سبق للبترول التعاقد مع محمود عوكل لاعب الزرقا وبايونيرز ،وإسلام احمد حارس مرمى فريق مستقبل وطن والترسانة السابق ،وأيمن ندا لاعب فريق بايونيرز والمصرى بالسلوم السابق ،واللاعب أبو بكر فوزى ”ديانج” لاعب سرس الليان .واللاعب محمد فرحان لاعب زد واسوان السابق .