ملايين بلا تدفئة.. حكومة بريطانيا متهمة بخيانة الضعفاء

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء حول قرار قاسٍ اتخدته ملايين الأسر في بريطانيا بسبب نقص الغاز وأزمة تكلفة المعيشة في الشتاء الماضي.

وكشف تقرير الجارديان أنه "لم يقوم ملايين البريطانيين بتشغيل التدفئة خلال فترات البرد في الشتاء الماضي في محاولة لتوفير فواتير الطاقة مع ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء."

وحاول ما يقرب من تسعة من كل 10 أسر تقليص استخدامهم للطاقة في الشتاء الماضي، في حين قال ما يقرب من نصف الأسر البريطانية، أو 13 مليون منزل، إنهم لم يقوموا بتشغيل التدفئة عندما أصبح الجو باردا، وفقا لاستطلاع شمل 4000 شخص أجرته مؤسسة ستانفورد للأبحاث.

وكشفت النتائج أن الأسر ذات الدخل المنخفض والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما كانوا أكثر عرضة للاستغناء عن التدفئة في فصل الشتاء، مما أثار دعوات للحكومة في بريطانيا لتقديم "تعريفة الطاقة الاجتماعية" مخفضة للأسر الضعيفة.

وأجبرت الزيادة في أسعار الغاز حكومة المملكة المتحدة على التدخل لدعم تكلفة فواتير الطاقة المنزلية، والتي ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل أزمة الطاقة، وإطلاق حملة إعلانية متأخرة لتشجيع المستهلكين على الحد من استخدامهم.

ووفقا لتقرير الجارديان، فإن حوالي نصف الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 20 ألف جنيه إسترليني لم تقم بتشغيل التدفئة عندما يكون الجو باردا، مقارنة بثلث الأسر التي يزيد دخلها عن 80 ألف جنيه إسترليني.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن أفراد أكثر من نصف الأسر يرتدون طبقات إضافية في المنزل، بينما قال أربعة من كل 10 إنهم قللوا من عدد المرات التي يستخدمون فيها الفرن. وخفض الثلث عدد الحمامات أو مدة الاستحمام التي أخذوها.

اتُهمت الحكومة بخيانة الفئات الأكثر ضعفًا في بريطانيا من خلال الفشل في فرض تعريفة اجتماعية على الرغم من التعهدات المتكررة في العام الماضي بالتشاور بشأن مقترحات لوضع تعريفة بحلول أبريل 2024.

ووعد وزير المالية جيريمي هانت بالنظر في تعريفة اجتماعية لفواتير الطاقة في بيان الخريف من العام الماضي كجزء من تعهده بمساعدة الأشخاص الضعفاء.

وفي بيان الربيع في وقت سابق من هذا العام، أكدت وزارة الخزانة أن الحكومة "تعمل على تطوير نهج جديد" لحماية الأسر، بما في ذلك النظر في فرض تعريفة اجتماعية.