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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

شاب يثير الجدل بسبب
شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

أثارت مجموعة من مقاطع الفيديو لشاب أجنبي حالة من الجدل بين الملايين عبر تطبيق “تيك توك" بسبب امتلاكه عضلتين غريبتين الشكل في زراعيه يقوم على استعراضها.  

العضلاتان الضخمتين اللذين يمتلكهما الشاب في مقدمة زراعيه وتشبهان القلب أو رأسين مزدوجين جعلت الكثيريين يشبهونه بـ الشاب كيريل تيريشين، الملقب بـ"بوباي الروسي" والذي كشف عن ندمه فيما فعله بزراعيه مؤخرا. 

تفاصيل 

وعن معاناته بسبب عضلاته، نبه الشاب صاحب الزراعين الغريبين والذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي أو جنسيته أن هذه العضلات عاقت تدفق الدم إلى زراعيه وقتلت بعض الأنسجة وذلك بعد حقنه ثلاثة لترات من الفازلين فيها.

الشاب 
الشاب 
الشاب 

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وقد حذر الكثيرون الشاب من الاستمرار على جعل زراعيه بهذا الشكل، كما حدث مع الشاب الروسي الذي علق على هذا قائلا: “أريد التخلص من هذه الأذرع، لكن لسوء الحظ، لم يعد هناك حل لهذه المشكلة”.

وتابع الشاب الروسي في الحديث عن معاناته: “منذ أن عمري 26 عاما وأنا أحاول جعلها كذلك بحقن الزيت النباتي ثم الفازلين من أجل جذب النساء، علما بإني سأبلغ 27 عاما هذا العام وأريد حلا للمشكلة الكبيرة التي وضعت نفسي فيها”.

ونقلت "ديلى ستار" عن الجراح الروسي دميتري ميلنيكوف، خطر حدوث مضاعفات فى حالة بوباي الروسي مرتفع جدا حيث يمكن أن يؤدى وجود مادة سامة في الجسم على المدى الطويل لأضرار تصيب مختلف الأعضاء، وقد تؤدى إلى الوفاة.

بوباي الروسي 

 

عضلة العضلة الضخمة بوباي الروسي زراعية تيك توك

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