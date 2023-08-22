أعمال من التراث بأنامل "ثنائى العود" فى الليلة الخامسة لـ صيف الإنتاج الثقافى

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أحيت فرقة ثنائي العود الليلة الخامسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث قدمت فرقة ثنائي العود "دينا عبد الحميد وغسان اليوسف"، أعمالا موسيقية من التراث ومجموعة من أشهر أعمال كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية من مؤلفاتهم التى تميزوا بها .

ثنائى العود هما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، كما تعد الفرقة الثنائي الأول فى الوطن العربى فى تقديم الحفلات بشكل ثنائى، بمصاحبة عدد من الموسيقيين من عازفى الإيقاع والناى والكيبورد.

يأتى برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى" فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، ويقام فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، يوميا فى التاسعة مساء، سعر التذكرة موحد ٣٠ جنيه .