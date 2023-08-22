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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بتقدير امتياز.. ضابط بوزارة الداخلية يحصل على الدكتوراه

صدى البلد

حصل الرائد محمود فتحي أمين، الضابط بوزارة الداخلية، على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة بنها، بدرجة امتياز على الرسالة المقدمة منه تحت عنوان “التوكيل وإصدار وتظهير الأوراق التجارية الكمبيالة - الشيك”.

عقدت جلسة المناقشة بمقر كلية الحقوق جامعة بنها، بحضور لفيف من الأساتذة والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

وضمت لجنة المناقشة، الدكتور عصام حنفي محمود، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق جامعة بنها للدراسات العليا سابقا "رئيسا ومشرفا"، والدكتور عاطف محمد الفقي، أستاذ القانون التجاري، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية"عضواً"، والدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف، أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة بنها «مشرفا وعضوا»، والدكتور محمد فوزي، لواء دكتور الحرس الجمهوري مدرس أكاديمية الشرطة"عضوا".

وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية، وذلك لقوة الأفكار والأطروحات التي تناولتها الرسالة.

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