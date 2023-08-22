إعلان مهم من السعودية بشأن تدريس اللغة الصينية بالمدارس الثانوية| تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لتدريس اللغة الصينية حصة بالمدارس الثانوية لمدة يومين من كل أسبوع.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قالت الوزارة السعودية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن إدارات التعليم تستعد لتطبيق برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني الثانوي ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي يكرر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي.

وأكدت الوزارة، على كافة المدارس اعتماد تطبيق البرنامج في جميع المدارس الثانوية بواقع حصتين أسبوعياً، على أن تدرج في الجدول الدراسي لتكون الحصة الرابعة من يومي الأحد والإثنين وإسنادها للمعلمين الميسرين.

يشار إلى أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبكين، والاتفاق على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات بالمملكة.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.

وشهدت العلاقات بين الرياض وبكين، في السنوات الأخيرة، تطوراً لافتاً انعكس بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إذ أسهم هذا التعاون في وصول حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين إلى 87.3 مليار دولار في العام 2021.

