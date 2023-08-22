سعد الدين: مُجمع انتاج السيلكون في العلمين طفرة صناعية

أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بالخطة القومية التي تقودها القيادة السياسية من أجل تحقيق الإستفادة الاقتصادية القُصوى من ثروات مصر الطبيعية بدلاً من تصديرها كمواد خام بما يعزز من عوائدها على الاقتصاد المصرى.

وأكد سعد الدين بأن مُجمع إنتاج السيلكون الذى يجرى إنشائه في مدينة العلمين الجديدة سيحقق لمصر طفرة صناعية غير مسبوقة في توفير ملتزمات إنتاج وخامات صناعة الشرائح الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية .

وأوضح بأن هذا المشروع القومى يعتبر أحد أبرز التوجّهات الإستراتيجية ويواكب التوسع المتزايد عالمياً على صناعات التكنولوجيا المعتمدة على البولى سيليكون وكافة مشتقاته وكذلك الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة في الطاقة الجديدة والمتجددة محلياً وعالمياً.

كما أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن هذا المشروع يعتبر من أفضل الموارد الدولارية للإقتصاد المصرى في ظل الطلب العالمى على هذه المنتجات التي تتماشى مع التوجه العالمى نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقًا مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة وفى اطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة.

