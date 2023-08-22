خردة سعرها 50 مليون جنيه.. اعرف قصة هذه السيارة | تفاصيل

تعرضت سيارة فيراري 500 مونديال سبايدر التي كان يقودها بينين فارينا مؤسس شركة سيارات إيطالية، الي ظروف وعوامل جعلتها تقف كـ سيارة خردة ، وتستعد الآن صاله المزادات RM Sotheby's البريطانية لطرح سيارة فيراري 500 للبيع .

سيارة فيراري 500 مونديال سبايدر بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي

شاركت سيارة فيراري 500 في سباق 500 مونديال، وذلك فهي سيارة تاريخية، وشاركه في سباقات السيارات التي كانت تقام في عام 1952 وهي فترة احتسب بها سباقات الفورمولا 2 بدلا من الفورمولا 1، وذلك كان في بطولة العالم للسائقين بسبب عدم وجود منافس لسيارات سباقات الفورمولا-1 .

فيراري 500 مونديال سبايدر بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي

- محرك فيراري 500 مونديال سبايدر

زودت سيارة فيراري 500 مونديال سبايدر بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، وكانت تنتج قوة 170 حصان،

وبها شاسيه من نوع 0406 MD ، وتعتبر فيراري 500 مونديال سبايدر هي ثاني سيارة يتم بناؤها وانتهى بها الأمر كواحدة من 13 واحدة فقط متواجدة الآن حول العالم.

سيارة فيراري 500 مونديال سبايدر بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي

تسابقت سيارة فيراري 500 مونديال سبايدر في الولايات المتحدة لعدة سنوات وتم بيعها بعد ذلك الي ملاك مختلفين، وبيعة أيضا الي ستانلي سوريج والذى قام بتغير محركها لمحرك 8 سلندر ، وبعد تحديث السيارة علي يد سوريج بـ يومين تعرض السيارة لحرق لتصل الي هذه الحالة التي نراها عليها .

- سعر فيراري 500 مونديال سبايدر

سيارة فيراري 500 مونديال سبايدر بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي

رغم حالة السيارة التي تظهر بها فيراري 500 مونديال سبايدر إلا انه يتوقع أن يتم بيعها في مزاد RM Sotheby's البريطاني، بسعر مليون و 200 ألف دولار ، ويمكن أن يرتفع السعر ليصل الي مليون و 600 ألف دولار ، أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري تقريباً.