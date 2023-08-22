سفير المناخ يقترح على الأزهر تدشين صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار البيئية

ألقى مصطفي الشربيني، سفير المناخ للعمل التطوعي والإنساني، كلمة في افتتاح الملتقى البيئي العاشر (من أجل المناخ .. إفريقيا في القلب) الذي تنظمه جامعة الأزهر، برعاية الإمام الأكبر ووزير التضامن الاجتماعي.

وقال السفير مصطفى الشربيني، في كلمته إن أقل البلدان نموا بوجه خاص، تتعرض للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.

وذكر الشربيني، أن بعض البلدان تعتمد على ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل تركيب واستخدام نظم الإنذار المبكر؛ وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسية من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنى التحتية والنظم الإيكولوجية؛ والتمويل القائم على التنبؤات؛ وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي؛ ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة؛ ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية

واقترح السفير مصطفى الشربيني، على الحضور والقائمين على الملتقى البيئي في الأزهر الشريف، أن يتولى الأزهر تدشين صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية تساهم فيه الدول العربية والإسلامية وصناديق المناخ ومؤسسات التمويل العالمية يخصص لمساعدة الدول الأفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية لالتي تواجه الدول الأفريقية والعربية.

وأكد، أن هذا المقترح من شأنه أن يضع الأزهر في الدور الريادي لمساعدة البلدان النامية علي الصمود أمام الكوارث المناخية،

ويكون لمصر دور ريادي كبير في تعبئة التمويل لتغير المناخ.

وعبر الشربيني، عن بالغ القلق، من محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في أقل البلدان نموا، والذي يعتبر تحد خطير ، فالاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموا يقل كثيرا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات.