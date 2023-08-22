جامعة الإمارات عضوا في الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالولايات المتحدة

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، على عضوية الأكاديمية الوطنية للمخترعين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة تسهم في تعزيز بيئة الابتكار في الجامعة من خلال زيادة الوعي بأهمية حماية الأفكار الإبداعية والابتكار.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “اوم”، أكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لبراءات الاختراع من خلال توفير البيئة والممكنات المناسبة التي تساعد أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب على المحافظة على ملكية أفكارهم والإسهام في تحويلها إلى شركات ناشئة ذات مردود اقتصادي.

وأوضح أن هذه العضوية ستتيح للمخترعين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، الاستفادة من العديد من المزايا التي تتيحها، بما في ذلك برامج التدريبية وورش العمل والفرص الأخرى للاستفادة من المتخصصين والخبراء في مجال نقل الأفكار المسجلة كبراءة اختراع إلى الصناعة.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد إلى أن العضوية تمكّن أعضاء هيئة التدريس والمخترعين أيضًا من الاستفادة من الموارد للتواصل مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى من خلال الشبكة الدولية للأكاديمية، وتوفير الأدوات المختلفة التي تؤدي إلى الاكتشاف، وتساعد أيضاً في توجيه وتثقيف الجيل القادم من المخترعين. وقال: "من خلال هذه العضوية المهمة سنعمل على بناء شراكات استراتيجية مع أرقى المؤسسات والجامعات الأكاديمية للاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في بناء بيئة محفزة للابتكار والإبداع تدعم اقتصاد المعرفة".

يذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة حصلت على 235 براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، ما يعزز مكانة الجامعة كمركز للابتكار وبناء اقتصاد المعرفة، ويسهم في تمكين الجيل الجديد بالمهارات المتقدمة التي تدعم الإبداع.