حملة 'بلدي أمانة' تصل لأكثر من 14 ألف مواطن في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة فعاليات مميزة تمثلت في ثاني أيام الأسبوع الثالث لحملة "بلدي أمانة"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع رائدات ومتطوعات المجلس.

وشملت هذه الفعاليات توجيه زيارات توعية لعدد كبير من السيدات والرجال والأطفال في المدينة.

واستهدفت الحملة أكثر من 14 ألف فرد خلال اليوم الثاني من الأسبوع الثالث، حيث تمت الزيارات بعدد إجمالي يبلغ 2160 زيارة، وشملت الحملة مشاركة 25 من الرائدات والمتطوعات من فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

وتهدف حملة "بلدي أمانة" إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل من خلال شرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

كما تسعى الحملة إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وخصوصاً في ضوء الأزمات العالمية التي تطرأ، وذلك من خلال تفاعل رائدات المجلس مع مختلف شرائح المجتمع.

وتعتبر هذه الحملة خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الاجتماعي والمشاركة المجتمعية في مجالات التنمية المستدامة، وتؤكد التزام المجلس القومي للمرأة بدعم تطلعات المجتمع والمساهمة في تحقيق تطور شامل يخدم الجميع.