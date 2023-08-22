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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني عاجل لرفع الكتل الخرسانية حول قلعة قايتباي

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

طالب النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وزارة الري، بالتدخل الفوري ورفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباي، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل وضع هذه الحواجز.

وذلك بناء على الطلب المقدم من وزارة الآثار، التى أبلغت وزارة الري أن تلك الكتل الخرسانية التى جرى إنزالها قبل سنوات بمحيط قلعة قايتباي فى منطقة بحري بالإسكندرية، لم تعد ذات قيمة، بعد أن تم حماية الصخرة الأم والقلعة من نحر الشاطئ.

وأكد "عصام" فى بيان له اليوم، أن تلك الكتل الخرسانية، التى غيرت بشكل كامل المشهد المحيط بالقلعة والمعروف على مدار سنوات طويلة، وحجب رؤية القلعة لما حولها، ويشوه مشهدها، وقد كان مقبولا وجودها فى ظل مشروع الحماية التى كانت تقوم به وزارة الري، وذلك لحماية القلعة، ولكن اليوم في ظل عمل لسان بحري جديد يحجز الأمواج، وبعيد عن جسم القلعة، أصبحت تلك الكتل بلا قيمة، ولا فائدة لها، بل أصبحت عبئا وتشويها لقيمة الأثر الخالد الذى هو رمز مدينة الإسكندرية.

وأشاد محمود عصام، بالأعمال التى تمت من وزارتي الآثار والري لحماية هذا الأثر العظيم الذى يفتخر به كل مصري، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة استجابة وزارة الري لطلبات وزارة الآثار، لاستكمال المهمة على أكمل وجه، واستعادة رونق قلعة قايتباي كما عرفناها من قبل.

محمود عصام وزارة الرى مجلس النواب قلعة قايتباي

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