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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تسليم محطة الفرز الأولي والمدفن الصحي الآمن لمدينة الطور

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (الطور) بمحافظة جنوب سيناء، والتسليم الhبتدائي للمدفن الصحي بالمدينة وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلي حوالي 39 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لتكليفات  رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارت التنمية المحلية و البيئة و الدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى إلى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المشروع علي مساحة 10 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة  انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الإنتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة الطور وتتضمن ميني لودر زاحف (compact loaders) + شوكة، وعدد (2) مكبس معادن، وعدد (2) مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر، مؤكداً  أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء  حيث يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة لها 146 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم التسليم النهائي للمدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ والذي تم الإنتهاء من تسليمه للمحافظة  بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 3 محطات للفرز الأولي بمدن  الطور – نوبيع – أبورديس  بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن الحكومة تسابق الزمن لتفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات فى أسرع وقت وعلى أعلى مستوى لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى فى كافة المحافظات ، مؤكداً عَلِي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

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وزير التنمية المحلية المدفن الصحي محافظة جنوب سيناء

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