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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن عن قميصه للموسم الجديد

صدى البلد

كشف الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، عن القميص الجديد والذي يحمل شعار النادي.
 

وكتب حساب الأهلي على تويتر، في التعليق المصاحب لمقطع الفيديو: إليكم قطعة مميزة من التاريخ، ترقبوا جديد الأهلي نادي القرن، فيماكتب داخل الفيديو: يا كاتب التاريخ مع موعد الإعلان عن القميص.
 

وتضمن الفيديو أغنية “راب” للتمجيد في الأهلي وتاريخه بصفته النادي الأكثر تتويجا في قارة أفريقيا بالألقاب.
 

من جهة أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر الموافق الأحد المُقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولةدوري أبطال أفريقيا.

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