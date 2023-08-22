بسبب السرعة.. شاهد سائق يفقد سيارته بهذه الطريقة

قام سائق متهور بقيادة سياراته بسرعة عالية في استرالية ، مما أدي الي تطبيق عقوبة قاسية علية وعلي سيارته، وذلك أدي الي فقدة للسيارة كـ عقاب له ، وليكون مثال للأخرين الذين يقومون بقيادة سيارتهم بطريقة متهورة .
السيارة التي كان يقودها السائق من طراز هولدن أوت وكانت تسير بسرعات عالية جدا بالشوارع الأسترالية، حيث وصلت سرعتها الي 253 كم/ساعة ، ومن هنا رصدتها الشرطة الأسترالية وتمكنت من القبض علي السائق وتطبيق عقوبة قاسية علية .
وتصل قيمة سيارة هولدن أوت 20 ألف دولار أمريكي وكانت تسير بسرعات عالية علي الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر .
من هنا قررت الشرطة الاسترالية أن تقوم بتلقين صاحب السيارة وأمثاله درس من خلال توقيع عقوبة قاسية علي سيارته وهي تحطيمها بالكامل حتي لا يمكنها السير مرة أخري .