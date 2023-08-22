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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب السرعة.. شاهد سائق يفقد سيارته بهذه الطريقة

سائق يفقد سيارته
سائق يفقد سيارته بهذه الطريقة

قام سائق متهور بقيادة سياراته بسرعة عالية في استرالية ، مما أدي الي تطبيق عقوبة قاسية علية وعلي سيارته، وذلك أدي الي فقدة للسيارة كـ عقاب له ، وليكون مثال للأخرين الذين يقومون بقيادة سيارتهم بطريقة متهورة .

سائق يفقد سيارته بهذه الطريقة

السيارة التي كان يقودها السائق من طراز هولدن أوت وكانت تسير بسرعات عالية جدا بالشوارع الأسترالية، حيث وصلت سرعتها الي 253 كم/ساعة ، ومن هنا رصدتها الشرطة الأسترالية وتمكنت من القبض علي السائق وتطبيق عقوبة قاسية علية .

سائق يفقد سيارته بهذه الطريقة

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سائق يفقد سيارته بهذه الطريقة

وتصل قيمة سيارة هولدن أوت 20 ألف دولار أمريكي وكانت تسير بسرعات عالية علي الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر .

سائق يفقد سيارته بهذه الطريقة

من هنا قررت الشرطة الاسترالية أن تقوم بتلقين صاحب السيارة وأمثاله درس من خلال توقيع عقوبة قاسية علي سيارته وهي تحطيمها بالكامل حتي لا يمكنها السير مرة أخري .
 

الشرطة الأسترالية قيادة سياراته بسرعة عالية سرعة عالية في استرالية عقوبة قاسية

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