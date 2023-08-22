وزير الصحة: توجيهات سياسية بالاهتمام بالقضية السكانية وتحسين خصائص الأسرة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، أن القضية السكانية قضية مصر وبالنظر إلى أي قضية نجد أنها الأهم ولم يعد الحديث فيها عن أرقام فقط، بل تحول الأمر لنصابه الصحيح والتحول إلى حقوق للأب والابن الطفل والأم .

وتابع قائلا: الأب هو الشخص الذي يتكبد العناء من أجل الأسرة وتنميتها وله منا كل الترحاب والتقدير.



وأضاف عبدالغفار، في كلمته علي هامش إطلاق المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية » أن هناك توجيهات سياسية بالاهتمام بالقضية السكانية ولذا تم التوجه نحو تحسين خصائص الأسرة المصرية.