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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي يهنىء نظيره الأوكراني بذكرى يوم الاستقلال

صدى البلد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أوكرانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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