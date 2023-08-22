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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الخير جاي.. التفاصيل الكاملة لـ كشف بترولي جديد بغرب خليج السويس

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، عن تفاصيل كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب  في خليج السويس، قائلًا إنه وسط أزمة الطاقة التي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع، مصر اليوم تزيد من قوتها النفطية واستغلالها للمياه الاقتصادية باكتشاف غاية في الأهمية في وقت حرج يمر به العالم يزيد من قدرة مصر النفطية باعتبارها مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

وأضاف “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية مذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه منتظر في وقت قريب حدوث طفرة نفطية بالنسبة للاقتصاد المصري، وذلك من خلال استغلال المياه الاقتصادية للبحر الأحمر، مؤكدًا أن الخطوة الاستباقية التي اتخذتها مصر في ترسيم الحدود سواء في البحر الأحمر أوالمتوسط ساهمت بشكل كبير في حدوث هذه الطفرة.
 

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تدعيم الاقتصاد المصري

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن مصر تعزز الاستفادة من جميع الموارد سواء تنمية حقول أو كشف والمسح السلمي لزيادة الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي، وبالتالي يعمل ذلك على خلق حالة من التعافي التدريجي في الميزان التجاري من خلال عمل الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد، مما يزود من ميزان العملة الصعبة.

ولفت إلى أن الاكتشافات التي تظهر في مصر يوم بعد يوم هي تدعيم للاقتصاد المصري وتزيد من قوة مصر النفطية، وتعزز من قوة الاقتصاد المصري بالتخلي عن زيادة الطلب على العملة الصعبة.

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