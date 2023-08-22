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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة : لدينا 2.2 مليون طفل سنويا

صدى البلد

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ،  أمه وفقا لاخر تهديد سكاني بلغ عدد سكان مصر ، 105مليون مواطن بمعدل   2.2 مليون طفل سنويا.


واضاف عبدالغفار ، في كلمته علي هامش  اطلاق المبادرة الرئاسية «الالف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية »  إنه وفقا للاحصائيات وجدنا أن عدم التباعد وتنظيم الأسرة يخلق أطفال مصابين بالتوحد كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية  من أسباب الإصابة بسرطان الثدي لافتا إلي أن الهدف ليس تقليل السكان ولكن تحسين خصائلهم وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية .

وأكد وزير الصحة أن التشريعات لابد أن تتكاتف مع الوعي الشعبي والأسري من أجل الوصول إلي الأهداف المنشودة في حماية حقوق الأسرة بالكامل موضحا أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية.

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