سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة تشارك في افتتاح ملتقى حديث الشباب العربي

شاركت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، في افتتاح فعاليات النسخة الثانية من ملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي الذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت شعار “الشباب وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي”، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص عام 2023م عامًا للشباب، وذلك بمشاركة مملكة البحرين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، احتفال المجلس بمرور عشرين عامًا على تأسيسه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العامة بمصر والدول العربية، من بينهم هالة رمزي، عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين، والسفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، وعدد من سفراء الدول لدى مصر وممثلي الوزارات والهيئات الشبابية بالدول العربية.