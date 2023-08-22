بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، أنه علق جميع أنشطته في النيجر عقب سيطرة المجلس الحاكم على السلطة في 26 يوليو، مكررا دعواته بإطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم .

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، في بيان له صدر اليوم الثلاثاء، إنه قرر تعليق كل أنشطة النيجر في الاتحاد، مشيرا إلى أنه يجرى تقييم تداعيات نشر إيكواس قوة إحتياطية للتدخل في النيجر.

ودعا الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه إضفاء الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة خارج أفريقيا بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة.

وقد أحاط مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي علما بقرار كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بتفعيل قوة احتياطية لتدخل عسكري محتمل وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي تقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر مثل هذه القوة.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لاستعادة الديمقراطية.