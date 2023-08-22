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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحلق 24 ساعة متواصلة.. إيران تكشف النقاب عن أحدث طائرتها المسیرة |شاهد

إيران
إيران

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد كشفت النقاب عن طائرة مسيرة متطورة محلية الصنع تحمل اسم «مهاجر 10»، بمدى وفترة تحليق معززين إلى جانب حمولة أكبر.

ووفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، ازيح الستار اليوم الثلاثاء عن الطائرة "مهاجر 10" المسيرة والتي تبلغ مدة طيرانها القصوى 24 ساعة على ارتفاع 7000 متر ونصف قطر وتشغيلي 2000 كيلومتر وذلك بحضور الرئيس إيراهيم رئيسي، ووزيرالدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "محمد رضا أشتياني" وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتبلغ سعة الوقود القصوى للطائرة "مهاجر 10" المسيرة 450 لترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كجم.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كم/ساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

 

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