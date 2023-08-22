إندونيسيا تبرم صفقة مع بوينج لشراء 24 مقاتلة إف 15‎

أبرمت إندونيسيا اتفاقًا مع شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات تشتري بموجبه 24 طائرة مقاتلة من طراز "إف 15" لتحديث أسطولها العسكري، وفق ما أعلن وزير الدفاع الإندونيسي، الثلاثاء.

وأعلن الوزير برابو سوبيانتو على إنستجرام توقيع "مذكرة تفاهم لشراء 24 طائرة من طراز F-15EX".

من جهتها قالت بوينج في بيان، إنّ الصفقة "ستمنح إندونيسيا القدرة على الهيمنة على الأجواء".

وفي نوفمبر الماضي، سافر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى جاكرتا للتفاوض على الصفقة.

وأكّد أوستن حينذاك، أنّ الاتفاق من شأنه أن يعزّز التعاون مع القوات المسلحة الأمريكية، وسيشكل إضافة مهمة للأسطول الإندونيسي المؤلف من طائرات إف-16.

وطائرة "F-15EX" هي أحدث نسخة من هذه المقاتلة التي طورتها ماكدونيل دوجلاس، إحدى الشركات التابعة لبوينغ، وتستخدمها فقط ست دول في العالم.

ويضمّ أسطول جاكرتا العسكري حاليًّا طائرات إف-16 الأمريكية وطائرات سوخوي الروسية القديمة.

وشارك ما لا يقلّ عن 4000 جندي أمريكي وإندونيسي على مدى أسبوعين العام الماضي في مناورات مشتركة كبرى في المحيط الهادئ، في سياق علاقات متوترة بين الصين والولايات المتحدة.

وتشعر واشنطن بالقلق إزاء الوجود الصيني المتزايد في هذه المنطقة والتدريبات العسكرية التي تجريها بكين بانتظام حول تايوان.

وفي إطار تحديث أسطولها الجوي العسكري، طلبت إندونيسيا، التي رسخت نفسها كاقتصاد رائد في جنوب شرق آسيا، شراء 42 طائرة رافال من فرنسا العام الماضي مقابل ما يزيد قليلًا على ثمانية مليارات دولار.