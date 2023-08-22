شرطة الاحتلال تهدم منزلا لعائلة فلسطينية في "اللد" بأراضي 48

هدمت آليات سُلطات الاحتلال الإسرائيلية وجرافاتها تحت حماية قوات من الشرطة اليوم الثلاثاء، منزلًا مأهولًا بفلسطين يعود لعائلة أبو لبدة في مدينة “اللد” داخل أراضي 48، بحجة البناء دون ترخيص، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأفاد شهود عيان لـوكالة "وفا" للأنباء، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال فرضت طوقًا على المكان ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنزل قبيل تنفيذ الهدم وأثناءه، مشيرين إلى أن آليات وجرافاتها هدمت المنزل المأهول في حي المحطة، وهو مكون من طابقين، وتسكن فيه أسرتان من عائلة أبو لبدة.

وقال صاحب المنزل، طالب أبو لبدة، إن هذا البيت قائم منذ عشرات الأعوام، ولم تتم الموافقة على ترخيصه رغم كل المحاولات في المحاكم، وفي الفترة الأخيرة، تم رفض الاستئناف الذي قدمناه، مشيرًا إلى أن هذا الهدم لم يكن الأول.