بيان هام.. مصر تعرب عن بالغ قلقها بشأن تطورات الأوضاع في النيجر

أصدرت وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه على أهمية الحوار لضمان الحل السلمي للأزمة فى النيجر.

ووفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية على "فيسبوك"، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر.

وأكد أبوزيد ، على أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق.

كما شدد المتحدث باسم الخارجية، على دعم مصر لكافة المساعى التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطى وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، أنه علق جميع أنشطته في النيجر عقب سيطرة المجلس الحاكم على السلطة في 26 يوليو، مكررا دعواته بإطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم .

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، في بيان له صدر اليوم الثلاثاء، إنه قرر تعليق كل أنشطة النيجر في الاتحاد، مشيرا إلى أنه يجرى تقييم تداعيات نشر إيكواس قوة إحتياطية للتدخل في النيجر.