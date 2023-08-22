عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو سنة: التعاون الاقتصادي والتنموي مع إفريقيا مطلب حتمي للمنطقة ككل

صدى البلد

أكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على سعي مصر الدائم لتعزيز التعاون المصري الإفريقي الذى يعد أحد أهم أهداف الدولة المصرية، حيث تدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل.

وأشار أبو سنة، خلال مشاركته في مؤتمر البيئة بجامعة الأزهر ، إلى أن  وزارة البيئة تحرص على مد أواصر التعاون لتفعيل أجندة أفريقيا 2063 تحت القيادة المصرية في مجال البيئة ولا سيما قضية التغيرات المناخية، حيث يساهم تطوير البنية التحتية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أبو سنه نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر الذى عقد  بعنوان" أفريقيا في القلب من أجل المناخ" ، (تحت شعار بيئتنا حياتنا) ، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف والدكتور سلامة جمعة داوود رئيس جامعة الأزهر ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة وعدد من ممثلى الوزارات المعنية.

وأشار أبو سنة إلى أوجه التعاون  الممتد بين مصر و العديد من الدول الإفريقية والذى يتمثل فى توقيع  العديد من  مذكرات التفاهم الخاصة  بدعم التعاون الفنى فى مجال حماية البيئة وتقييم الأثر البيئى للمشروعات وإدارة المناطق الساحلية والبحرية، والتخطيط البيئى للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
 
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على دور مصر الريادى في المجال التفاوضي لموضوعات وبنود إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ خاصةً مع دول القارة الأفريقية من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس  الجمهورية ، كما كان لمصر دوراً فعالاً فى إدراج بند الخسائر والأضرار في الأجندة الدولية بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، لما له من أثر  كبير على تحقيق  النمو المستدام لدول القارة الأفريقية .

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة ، أن مصر  أطلقت خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مجموعة من المبادرات والتي يجرى تفعيلها ومنها مبادرة حياه كريمة من أجل الصمود في أفريقيا، ومبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما  صدر عن المؤتمر  (خطة تنفيذ شرم الشيخ) والتى  تشتمل مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للتصدي لظاهرة التغيرات المناخية ومجابهة تأثيراتها.

ولفت أبو سنة ، إلى بذل وزارة البيئة لمجهودات كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ بالتعاون مع الكيانات والمنظمات والعديد من الدول، لا سيما الدول الأفريقية ، داعيةً لضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من آثار التغيرات المناخية، مع تنفيذ انتقالات طموحة وعادلة ومنصفة وشاملة إلى تنمية منخفضة الانبعاثات قادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع مبادئ وأهداف الاتفاقية وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس ، و العمل على زيادة الأنشطة ذات الانبعاثات المنخفضة والتوسع فى إستخدامات الطاقة المتجددة، وتنفيذ شراكات التحول في مجال الطاقة العادلة، وتعزيز مزيج الطاقة النظيفة، مع توفير الدعم المستهدف للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية والاعتراف بالحاجة إلى الدعم نحوانتقال عادل للطاقة .

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة ، فى نهاية كلمته على أهمية حماية وحفظ واستعادة الطبيعة والنظم الإيكولوجية، مع العمل على تبني نهج تحولي لتعزيز القدرة على التكيف، وتقوية المرونة، والحد من التعرض لتغير المناخ ، و العمل على دعم وإشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين  والجهات المالية الفاعلة الأخرى ،  وتشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف على المساهمة في زيادة الطموح المناخي، والعمل على زيادة المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في العمل المناخي، وتشجيع مشاركة الأطفال والشباب  .

fa211e60-e278-4cff-99ed-6a1ebc2f8daa
fa211e60-e278-4cff-99ed-6a1ebc2f8daa
3be16064-a660-44f0-b296-d7d1499f57cc
3be16064-a660-44f0-b296-d7d1499f57cc
3182493f-bd00-4eeb-9286-b869c9c19085
3182493f-bd00-4eeb-9286-b869c9c19085
f2184370-8e9f-42bf-8991-322ea02178c6
f2184370-8e9f-42bf-8991-322ea02178c6
229305f5-d70c-469e-996a-8aebbb2025c6
229305f5-d70c-469e-996a-8aebbb2025c6
fbb2e198-87ed-4ac4-b46a-068ddcbb4301
fbb2e198-87ed-4ac4-b46a-068ddcbb4301

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية

ترشيحاتنا

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية|التفاصيل الكاملة

هل صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين؟.. علي جمعة يجيب

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ