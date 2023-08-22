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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهيئة الوطنية: نستكمل الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية

أرشيفية
أرشيفية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، العمل بشكل مُتواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، في إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وقالت الهيئة، إنه جرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا داخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها به، باعتباره من بين الضمانات المُتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لجميع مكوناته.

كما استكمل المجلس مناقشاته بشأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور المصري والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

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