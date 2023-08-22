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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المشروعات الصغيرة قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني

مدحت الكمار عضو
مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسي بتحديث استراتيجية عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يساهم في تحقيق طفرة بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستعراض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز بمختلف القطاعات التنموية.

وقال النائب: التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يحدث نقلة حقيقية وملموسة في الاقتصاد الوطني، ويضاف للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن مصر تولي أهمية كبيرة للانطلاق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا عن أن توجيهات الرئيس السيسي، باستمرار تحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، خطوة في منتهى الأهمية لصالح الاقتصاد الوطني.

وقال إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها النهوض بالاقتصاد وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل. 

واختتم النائب مدحت الكمار: مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي تراهن على غد أفضل وانطلاقة ضخمة للاقتصاد الوطني، تحققها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز، لتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن المشاركة في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل حياة كريمة، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، ومبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية وغيرها من المبادرات الرائدة للتشغيل.

مدحت الكمار الرئيس السيسي لجنة الصناعة مجلس النواب

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