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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفاصيل الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان ضمن مبادرة الـ 1000يوم الذهبية

صدى البلد

كشفت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على مبادرة رئيس الجمهورية  « الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»،تفاصيل  تغلب المبادرة علي نقص الأطباء البشريين .

وقالت الالفي في تصريحات علي هامش المؤتمر ،  أنه تم إطلاق برنامج علمي معتمد لتأهيل أطباء الأسنان والصيادلة للعمل مقدمي مشورة أسرية موضحة أن هناك ترحيب كبير منهم بتلك المبادرة 

 

وتابعت الالفي: أهمية تلك الفترة أنه لايمكن تعويض ما يتلف لدي الاطفال ولايمكن تعويضه مرة أخري من استكمال النمو أو الخلايا أو غيرها .

وأوضحت الالفي أنه نظرا لقلة الأطباء تم تأهيل فريق من الصيادلة والأسنان للمشاركة في تلك المبادرة من خلال تقديم المشورة ،تحت مسمي «مقدمي المشورة الأسرية أو مستشاري الأسرة »، موضحة أنه يتم تدريبهم وفقا برامج علمية معتمدة وتم اعتماد الخلية الأولي والمقدرة ٢١٥٠ مقدم مشورة ، وخلال الفترة المقبلة من المرحلة الأولي للمبادرة  سيتم التوسع في تخريج دفعات جديد من مقدمي المشورة .

وأكدت المشرف العام على مبادرة رئيس الجمهورية « الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، أن المرحلة الأولي من المبادرة لمدة 9 شهور تشمل 10 محافظات ، والمرحلة الثانية اخر ديسمبر ٢٠٢٥   مشيرة إلي أن المبادرة قائمة علي غرفة مشورة في كل وحدة صحية ومركز رعاية أولية تقدم خدمات أبرزها مقابلة الأمهات وتقديم المشورة سواء ما قبل الزواج أو أثناء الحمل أو بعد الولادة .

وتابعت قائلة من أهداف المبادرة أيضا الحد من الولادة القيصرية التي تسجل اعلي نسب في مصر تصل إلي ٧٢٪ بخلاف اغلب دول العالم التي تشكل الولادة الطبيعية بها 50٪موضحة ان المشورة المقدمة تؤهل المقبلات علي الزواج وعلاج السيدات التي تعاني من الانميا أو مشكلات من شأنها أن تسبب مشكلات للطفل بعد الولادة 

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