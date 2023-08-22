عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رصد حالتي غش الكتروني بالجيزة والشرقية في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية صباح اليوم امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة "الاقتصاد" فترة أولى، أما في الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء. بإجمالي عدد (20983) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم بعدد (2) طالب/طالبة، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات" بعدد (1) طالب/طالبة

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الرابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش الكتروني، بمحافظتي الجيزة والشرقية، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

والجدير بالذكر، أن غدًا الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 ، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ، ورياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الفيزياء"، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)".

الدور الثاني للثانوية العامة الثانوية العامة إمتحان الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

ترشيحاتنا

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مصير زيزو مع الزمالك

السيسي يوجه بمواصلة حوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي وتفعيل نظم الري الحديثة

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات السكنية|التفاصيل الكاملة

هل صلاة سنة الظهر أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين؟.. علي جمعة يجيب

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ