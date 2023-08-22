وليد حسونة: 5 مليارات جنيه حجم تمويلات فاليو منذ بداية 2023

قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» بأن اجمالي التمويلات التى قدمتها الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى امس بلغت 5 مليارات جنيه مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه حققتها خلال العام الماضي ، مرجعا هذا النمو المطرد إلى الدخول في قطاعات جديدة كتشطيبات المنازل وتمويلات السيارات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أن اجمالي ايرادات الشركة حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 800 مليون جنيه متوقعا تحقيق ايرادات تتراوح من 1.6 الى 1.7 مليار جنيه بنهاية العام.

ولفت حسونة إلى أن شركة «ڤاليو» قامت بتقديم خدمة التقسيط على مدد قصيرة حتى تسطيع العملاء الدفع بنظام «ڤاليو» في اي مكان كما عملت على زيادة نقاط الدفع التى تقبل بها فاليو من خلال الدمج مع اكبر مقدمي خدمات الدفع كجوميا.

وأضاف أن الحصة السوقية للشركة من حيث حجم التمويلات بلغ حتى نهاية يونيو الماضي نحو 18% فيما بلغت الحصة السوقية للشركة من حيث عدد العملاء بلغ نحو 21.8%.

وأكد حسونة أن اجمالي عدد العمليات التى قامت بها الشركة منذ بداية العام وحتى أمس بلغت مليون عملية.

